ترامب وكيم يلتقيان في أيار!

(المستقلة)..أعلن مسؤول كوري جنوبي كبير اثر اجرائه محادثات في البيت الأبيض، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقيان بحلول آيار، من أجل التوصل إلى اتفاق لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد البيت الأبيض، قبول ترمب دعوة لقاء زعيم كوريا الشمالية، على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم أمس (الخميس): “ترمب سيقبل الدعوة للقاء كيم جونج أون في مكان وزمان سيجري تحديده”.

وأضافت: “نحن نتطلع إلى نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية. وفي هذه الأثناء، يجب أن تظل جميع العقوبات والحد الأقصى للضغوط سارية”.

وقال تشونغ اوي-يونغ مستشار الآمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، بعد إجرائه زيارة قصيرة إلى بيونغ يانغ: “قلتُ للرئيس ترمب، إنه خلال لقائنا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أبلغنا أنه ملتزم نزع السلاح النووي”.

وأضاف تشونغ اوي-يونغ خلال وجوده في البيت الأبيض، إن “كيم تعهد بأن تُحجم كوريا الشمالية عن أي تجارب نووية أو صاروخية أخرى.. والرئيس ترمب أعرب عن تقديره لهذه الإحاطة، وقال إنه سيجتمع مع كيم جونغ أون بحلول آيار لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي”.

وقال ترمب تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية خلال هذه الفترة”.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط