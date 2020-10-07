ترامب واصفا بايدن: معتوه

المستقلة /- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه “معتوه”.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب الرئيس الأمريكي:”إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك”.

وأضاف: “وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته”، مضيفا: “هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وربط ترامب تغريدته بفيديو يظهر بايدن خلال حملته الانتخابية يقول لمجموعة من الراقصين الشباب: “أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بأربع سنوات”.

وتعهد ترامب العودة إلى حملته الانتخابية سريعا والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 تشرين الأول.

وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي بايدن، الرئيس الحالي للبلاد ترامب بأنه “جرو بوتين”.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عبارة بايدن، واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية.

​وقال بوتين: “موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى… مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل”.

وأضاف: “سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي”.

وتابع عن بايدن: “أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، ان نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا”.