ترامب لن يحضر مراسم افتتاح السفارة في القدس

(المستقلة) …. قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، إن المسئولين الإسرائيلين فى إسرائيل يعتقدون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن يزور إسرائيل لإزاحة الستار عن السفارة الأمريكية الجديدة فى القدس، المقرر عقدها يوم 14 مايو الجارى، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما يسمى بذكرى تأسيس إسرائيل.

وأضافت أن مسئول كبير فى وزارة الخارجية الإسرائيلية قال “إنه لم يتبق سوى 7 أيام قبل حفل افتتاح السفارة، ولم يخطر البيت الأبيض إسرائيل بأى خطط من جانب الرئيس ترامب.

وفى الوقت الذى ألمح فيه الرئيس فى الماضى إلى أنه قد يحضر بالفعل حفل افتتاح السفارة الجديدة، فإن الاحتياطات الأمنية البرتوكولية المطلوبة لحماية لرئيس الامريكى لم تأتى لاسرائيل ما يؤكد عدم حضور ترامب إلى اسرائيل خلال الايام القادمة.

وقالت الوسائل الاسرائيلية: ” لم تتلق إسرائيل أى إشعار من البيت الأبيض، تفيد بنية ترامب حضور مراسم نقل السفارة، مضيفة ان فرص وصوله فى هذه المرحلة منخفضة للغاية”.

وقالت من المرجح أن يرأس وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوشين الوفد الأمريكى الذى سيحضر حفل افتتاح السفارة الجديدة، إضافة إلى إمكانية حضور صهر الرئيس ترامب والمستشار الكبير جارد كوشنر، جنبا إلى جنب مع ابنة ترامب، إيفانكا ترامب.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أيضا حضور نائب الرئيس مايك بينس والسفيرة الأمريكى لدى الأمم المتحدة نيكى هالي، لكنهم لم يتمكنوا فى نهاية المطاف من ذالك.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته إلى القدس فى السادس من ديسمبر 2017، اعتراف الولايات المتحدة فى القدس عاصمة إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا أعلنت فيه عزمها استكمال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع حلول الـ 14 من مايو المقبل، وهو الموعد الذى يتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وتأسيس دولة الاحتلال