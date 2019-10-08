ترامب: لم نتخلى عن الأكراد بأي شكل من الأشكال

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلى عن الأكراد بأي شكل من الأشكال.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أي قتال غير ضروري من جانب تركيا سيكون مدمراً لاقتصادهم ولعملتهم الهشة للغاية. نحن نساعد الأكراد مالياً / وبالأسلحة!”

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة “منطقة آمنة” هناك على طول الحدود التركية.

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان لخروج القوات الأمريكية مما وصفها “الحروب السخيفة التي لا تنتهي”، ودعا كل من تركيا وأوروبا وإيران والعراق وسوريا وروسيا والأكراد إلى تسوية الأوضاع في شمال سوريا.

وأضاف ترامب: “الأكراد قاتلوا معنا لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود”.

وطالب ترامب، الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة،

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.