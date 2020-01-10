ترامب: لدي شعور فظيع بشأن الطائرة الأوكرانية

المستقلة / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن لديه شعور “فظيع” بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز” إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ.

وتابع بقوله “لدي شعور فظيع بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكني لا أستطيع تقديم أدلة حاليا”.

واستمر بقوله “قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ، ولدي شكوك بخصوص تحطم الطائرة”.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.