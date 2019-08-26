ترامب لا يسعى لتغيير النظام في إيران

(المستقلة)..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران، مضيفا أن أسلوب الحياة المفروض على الإيرانيين غير مقبول.

ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحفيين خلال قمة لقادة مجموعة الدول السبع إنه لم يتفاجأ من دعوة فرنسا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات يوم الأحد على هامش القمة.

لكنه قال إنه لم يرغب في مقابلة ظريف شخصيا وأن لقاء كهذا سابق جدا لأوانه.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد نشر صورا على حسابه الرسمي في تويتر لحظة لقائه مع الرئيس الفرنسي خلال حضوره قمة مجموعة السبع.

مغردا “على الرغم من الجهود الأمريكية لتدمير الدبلوماسية، التقيت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم.

المصدر: يورونيوز