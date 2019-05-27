ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها

(المستقلة)..قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الاثنين، أن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى تغيير النظام” في إيران ، في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع نشر الأخيرة قوات إضافية في المنطقة.

واضاف ترامب اثناء مؤتمر صحافي في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”.

وكرر انتقاداته لـ”الاتفاق الإيراني الفظيع،” لكنه استدرك بالقول إنه منفتح على مفاوضات جديدة، مضيفا “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا” مع طهران.

وقال ترامب في وقت سابق: “أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث، لكني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران (…) لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

المصدر : سكاي نيوز