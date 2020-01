ترامب: كل شيء على ما يرام لدينا أقوى جيش

المستقلة / قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر موقع تويتر، فجر الأربعاء، إن بلاده تجري تقييما للخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة “عين الأسد” في العراق.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020