ترامب قوة التحالف مع اليابان من على ظهر “المدمرة كاغا”

(المستقلة)..قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان قد طورتا “شراكة رائعة”.

حضر ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب وآكي آبي، حدثًا على متن سفينة “المدمرة” اليابانية جي إس كاغا في قاعدة بحرية بالقرب من يوكوسوكا. وتعد هذه السفينة من أكبر القطع الحربية في قوة الدفاع البحرية اليابانية.

ترامب أضاف أنه يتوقع من جيش اليابان أن يدعم القوات الأمريكية في أنحاء آسيا وخارجها حيث تعزز طوكيو قدرات قواتها لتعمل خارج حدودها.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما تفقد كاجا، أكبر سفينة حربية في اليابان وهي حاملة طائرات هليكوبتر مصممة لنقل طائرات الهليكوبتر التي تستهدف الغواصات إلى مناطق بعيدة.

وأبحرت السفينة العام الماضي في مهمة إلى الهند عبرت خلالها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب الصين بالسيادة على معظمه. وسيجري تحديث حاملة الطائرات في وقت قريب لتكون قادرة على نقل طائرات إف-35 بي القادرة على الإقلاع على مدارج قصيرة والهبوط الرأسي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها على متن حاملة الطائرات “بفضل هذه المعدات الجديدة الفائقة ستساعد كاجا بلدينا في التصدي لمجموعة معقدة من التهديدات في المنطقة وخارجها”.

ومن المتوقع أن يعزز تحديث حاملة الطائرات وشقيقتها إيزومو القوات الأمريكية العاملة من اليابان عن طريق توفير منصة لإعادة التزود بالوقود لطائرات إف-35 بي التابعة للبحرية الأمريكية.

ورفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي رافق ترامب في زيارته لحاملة الطائرات كاجا، الإنفاق الدفاعي منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول عام 2012 وخفف القيود التي تمنع أنشطة القوات خارج البلاد.

كما يريد تعديل الدستور الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية للاعتراف بوجود الجيش الياباني.

وكاجا وإيزومو هما أكبر حاملتي طائرات تعملان في اليابان منذ هزيمتها في الحرب لكن قوات الدفاع الذاتي تصنفهما كمدمرتين بسبب قيود الدستور التي تحظر حيازة أسلحة يمكن استخدامها لمهاجمة بلدان أخرى.

ويختتم ترامب زيارته لليابان التي استمرت أربعة أيام وكانت تهدف للتأكيد على التحالف بين البلدين لكن الخلاف بشأن الفائض التجاري الكبير لطوكيو مع واشنطن ألقى بظلاله على الزيارة.

وكشفت اليابان في العام الماضي عن خطة لشراء 45 طائرة جديدة من طراز إف-35 تشمل بعض الطائرات من الفئة بي بقيمة تبلغ نحو أربعة مليارات دولار إضافة إلى 42 طائرة أخرى طلبتها بالفعل.

وقال ترامب على متن السفينة كاجا الراسية في قاعدة يوكوسوكا البحرية القريبة من طوكيو “هذه الصفقة ستمنح اليابان أكبر أسطول من طائرات إف-35 بين حلفائنا”

المصدر: Euronews