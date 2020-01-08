ترامب: عقوبات فورية على إيران

المستقلة / قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.

وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.

وقال ترامب في كلمته: “القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن إيران رفعت شعار الموت لأمريكا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي.

وأردف بقوله “لقد تسببت إيران في أضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا وسنفرض عليها المزيد من العقوبات، لقد حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا”.