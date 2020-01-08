ترامب: صواريخ إيران دفع ثمنها أوباما

المستقلة / قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا “دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)”.

وألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانا من البيت الأبيض، مساء اليوم، الأربعاء، للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وقال ترامب إن كل جنودنا بخير. وأضاف: أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.

وتابع ترامب، قائلا إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما).

وتعهد الرئيس الأمريكي، مجددا، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.