ترامب: إذا فزت بالانتخابات سأبرم اتفاقيات بسرعة مع إيران وكوريا الشمالية

المستقلة / متابعة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واحتدمت الأزمة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد مقتل قاسم سليماني جراء ضربة صاروخية أمريكية استهدفته بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني الماضي.

وردت طهران على ذلك باستهداف قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق، هما “عين الأسد” بمحافظة الأنبار، و”حرير” في مدينة أربيل شمال العراق.

وسبق اغتيال قاسمي والرد الإيراني، إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى إعادة الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وتعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران، رغم إعلان روسيا أنها لا تجد أي ضرورة لبحثه، في إعلان ضمني مسبق عن تعطيله بالفيتو.

ويقترح مشروع القرار الأمريكي إدانة “هجوم 2019 الإيراني على السعودية”، و”الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز”، وجرائم أخرى تنسبها واشنطن لطهران.

أما بشأن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، فإنها تشهد تصعيدا وحربا كلامية بين الفترة والأخرى، إلا أن ترامب أعلن في التاسع من حزيران الماضي أنه مستعد لعقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، معتقدا بأن مثل هذا الاجتماع قد يكون مفيدا.

من جهتها قالت كوريا الشمالية، التي يبدو أنها محبطة من غياب أي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، قالت في الأسابيع الأخيرة إنها لا تنوي الجلوس مرة أخرى مع الولايات المتحدة.