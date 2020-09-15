ترامب: دول عربية أخرى ستنضم إلى المطبعين

المستقلة / أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال استقباله لوفود الإمارات، والبحرين، والاحتلال الإسرائيلي إن خمس أو ست دول عربية أخرى ستنظم على الموقعين على اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، قائلا إن لديهما عقل منفتح، وإنهما سينضمان إلى السلام مع إسرائيل.

واستقبل ترامب الوفود الثلاثة في البيت الأبيض، قبيل بدء مراسم توقيع الاتفاقات.

في وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ليست معنية بالشرق الأوسط من أجل النفط ولكن لحماية إسرائيل، بحسب ما نقلت الصحفية باربرا بلاند.

قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن الإدارة الأمريكية تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة مع دول عربية، بعد الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وبحسب المصادر فإن الدول الجديدة هي سلطنة عمان، والسودان، والمغرب.