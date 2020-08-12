ترامب : تعاقدنا على شراء 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي

المستقلة … أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة “موديرنا”، وهو العقد السّادس من نوعه منذ ايار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يسرّني أن أعلن الليلة أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة” من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف ترامب أنّ “الحكومة الفدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها”.

وأعلنت شركة الأدوية الأميركيّة “موديرنا” أنّ التجارب السريريّة للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو. وتُعدّ شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.