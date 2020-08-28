ترامب : بايدن يساري متطرف سينزع أسلحتكم ويسرق وظائفكم

المستقلبة /- في خطاب قبول ترشيحه من الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، وقال إنه “يساري متطرف” يريد أن يصادر أسلحة الأميركيين ويسرق وظائفهم.

وأعاد ترامب التذكير -في خطابه الذي ألقاه فجر اليوم من البيت الأبيض- ببعض ما قال إنها إنجازات غير مسبوقة حققها في ولايته الرئاسية التي ستنقضي خلال بضعة أشهر، مثل نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

كما نوّه ترامب بقتل القوات الأميركية لكل من زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ووصف الأخير بأنه “أخطر إرهابي في العالم”.

وذكّر الرئيس الأميركي أيضا بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع قوى دولية، بينها الولايات المتحدة في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما.

ووعد ترامب الأميركيين بـ”سحق” فيروس كورونا بواسطة لقاح “هذا العام”، وحذر من أن بايدن سيكون “مدمر العظمة الأميركية” إذا انتُخب رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال إن “جو بايدن ليس منقذا لروح أميركا، إنه مدمر الوظائف فيها، وإذا سنحت له الفرصة، فسيكون مدمر العظمة الأميركية”.

وأضاف -في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري- أن “هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز”.

واعتبر ترامب أن الانتخابات المقبلة ستكون “أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة”، مؤكدا أنه في حال فوزه بولاية ثانية “فسيعيد بناء أقوى اقتصاد في التاريخ”. (النهاية)