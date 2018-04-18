ترامب: الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز تخدع الاعلام

(المستقلة)..انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز، بعد اعترافها بأنها أقامت علاقة مع ترامب وتلقت مبلغا من المال لتصمت.

وبعد يوم من نشر دانيالز رسما تقريبيا لرجل تقول انه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترامب في تغريدة: “رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود”.

واضاف “انه احتيال كامل، تخدع وسائل الاخبار الكاذبة، ولكن هم يعلمون ذلك”.

وعرضت دانيالز (39 عاما) ومحاميها مايكل افناتي مكافأة 100 الف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير المعروف الهوية.

وفي مقابلة مع شبكة “ايه بي سي” الاخبارية، قالت الممثلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد انها “تقاضي ترامب لأنها سئمت من التعرض للمضايقات”.

وقالت:”سئمت من تعرضي للتهديد ومن السعي الى تخويفي ومن القول انهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي”.