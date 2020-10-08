ترامب : اللقاح كورونا سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة

ترامب : اللقاح كورونا سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة

المستقلة / – كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن موعد إطلاق لقاح كورونا الأميركي المنتظر.

وقال ترامب في إفادة صحفية من أمام المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض نشرت عبر حسابه بموقع “تويتر” وتابعتها المستقلة، اليوم الخميس، “إن اللقاح سيكون متاحا قبيل الانتخابات الرئاسية أو بعدها مباشرة”.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

هذا وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

وأضاف ترامب، “أنه تلقى علاج ريجينيرون، واصفا إياه بأنه “لا يصدق”، مضيفا “شعرت بتحسن على الفور”.

وتابع، “لدينا ريجينيرون وعقار آخر من إيلي ليلي.. لقد فوضت باستخدامهما بشكل طارئ”، مشيرا إلى أنه سيتاح للأمريكيين مجانا، معلقا “لدينا مئات الآلاف من الجرعات شبه جاهزة”.

وخاطب ترامب الأميركيين قائلا، “هذا الفيروس ليس خطأكم، إنه خطأ الصين، وسوف تدفع ثمنا غاليا لما فعلته بهذه البلاد”.

حالة ترامب الصحية :

وقال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمس الأربعاء، إن الرئيس لم تظهر عليه أعراض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الجمهوري عن سبل للعودة إلى جدول العمل الطبيعي وإنعاش محاولته المتعثرة لإعادة انتخابه فيما لم يتبق سوى أربعة أسابيع على يوم الانتخابات الأمريكية.

وأضاف طبيب البيت الأبيض شون كونلي في بيان، إن “ترامب لم يشكو من الحمى لأكثر من أربعة أيام، ولم يحتج أو يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى والذي بدأ يوم الجمعة”.

وتابع كونلي، أن “فحص ترامب الجسدي والمؤشرات الحيوية “لا تزال جميعها مستقرة وفي النطاق الطبيعي”.

عاد ترامب، يوم الاثنين الماضي، إلى البيت الأبيض بعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر والتر ريد الطبي العسكري، حيث قال عقب وصوله مباشرة، إنه “يشعر بأنه بحالة جيدة، مضيفًا “أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون رائعة”.