ترامب : اللقاح الامريكي سيكون جاهزا للتوزيع خلال الشهر القادم

المستقلة .. رجح الرئيس دونالد ترامب ، أن يجهز اللقاح الأميركي ضد فايروس كورونا للتوزيع في شهر تشرين الأول المقبل، أو بعده بقليل.

وقال ترامب، بحسب “روسيا اليوم”، إن “الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020”.

وكان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قال، أمس الأربعاء، إن أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل.

وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لكوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية