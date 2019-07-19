ترامب : الطائرة الايرانية المسيرة اسقطت بواسطة التشويش الالكتروني

(المستقلة)..كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السفينة الحربية الأميركية “يو.إس.إس .بوكسر” قد أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بواسطة التشويش الالكتروني.

وقال ترامب للصحفيين: “إن السفينة بوكسر اتخذت اجراء دفاعيا ضد الطائرة المسيرة الإيرانية حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات بالابتعاد”.

وأوضح أن الطائرة الإيرانية هددت أمن السفينة وطاقمها “مما أدى إلى تدميرها بصورة فورية” بواسطة التشويش الإلكتروني العسكري.

وعادة يتم إسقاط الطائرات المسيرة بأسلوب التشويش الإلكتروني عن طريق استغلال أن التحكم بالطائرات المسيرة يتم باستخدام موجات راديو يكون طول الواحدة أكبر من ضوء الأشعة تحت الحمراء.

وبالتالي يعمل التشويش اللاسلكي على إرسال نفس التردد لجهاز الاستقبال، مما يؤدي إلى تعطيل عمل تلك الطائرات وإسقاطها.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد نفى في وقت سابق علمه بإسقاط واشنطن لطائرة مسيرة تابعة لطهران.

المصدر: Sky News Arabia