 ترامب: إعلان صفقة القرن غدا الثلاثاء.. ونتانياهو: فرصة تاريخية

المستقلة/ ممدوح سليمان/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، موعد كشف تفاصيل خطة السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأضاف “خطة السلام بين فلسطين وإسرائيل قد تكون لديها فرصة للنجاح”، مشيرا إلى “أنها (الخطة) منطقية جدا للجميع”.

وتابع “خطة السلام يجب أن تعجب الفلسطينيين لأنها جيدة بالنسبة لهم”.

ويأتي تصريح ترامب اليوم قبل لحظات من عقده لقاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ومن ثم مع منافسه الرئيسي في الانتخابات، بيني جانتس، لإطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأميركية.

ولن يلتقي ترامب بممثلي عن الفلسطينيين الذين يقولون إن خطة السلام الأميركية ولدت ميتة.

في نفس السياق، صرح نتنياهو خلال لقائه مع ترامب بإن خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية، مؤوكدا أن اسرائيل لنن تتخلى عن صفقة القرن.

وأضاف “شكرا لكم لكل ما قمتم به من أجل إسرائيل – الاعتراف بالقدس ونقل السفارة والاعتراف بحقوقنا”، مبرزا “جعلتم تحالفنا أقوى من أي وقت مضى”.

ويقاطع الفلسطينيون علنا منذ أواخر 2017 إدارة ترامب، بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويقولون إن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها لعملية السلام.

غير أن ترامب قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه تم الحديث مع الفلسطينيين بشكل وجيز بشأن الخطة، غير أن الرئاسة الفلسطينية نفت ذلك.

وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاق أوسلو الذي يحدد شكل العلاقة مع، في حال أعلن ترامب عن خطته