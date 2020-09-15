ترامب : أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة

المستقلة /- وجه الرئيس الأميركي تحذيرات شديدة الى النظام الايراني، وهدد بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.

وقال ترامب على حسابه تويتر “وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأميركية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة”.

وأضاف “أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجوماً على إيران سيكون أكبر بألف مرة”

According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

‎وكانت تقارير استخباراتية قد أفادت بأن إيران تدرس مخططاً لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤول في إدارة ترمب اطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.

وأكدت “بوليتكو” تورط سفارة إيران في بريتوريا في جنوب إفريقيا في مؤامرة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة. ‎كما أوضحت أن مخطط طهران لاغتيال السفيرة الأميركية يأتي ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطلع العام الحالي بضربة أميركية في حرم مطار بغداد.

‎إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون عن أن إيران تدير شبكات سرية واسعة النطاق في جنوب إفريقيا