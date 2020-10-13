ترامب : أنا معافى وأريد تقبيل النساء الجميلات

المستقلة /- زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه “(محصن) من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات”.

وقال ترامب في تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية ووسط حشد من مناصريه، “”أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة“.

وأضاف الرئيس الأمريكي، “يقولون لي أنك محصن.. لا أعرف إلى كم من الوقت.. البعض يقول مدى الحياة.. وآخرين يؤكدون لمدة أربعة أشهر فقط”، وفقا لموقع صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رضاه التام عن جهود إدارته في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما انتقد الديمقراطيين لتبنيهم عمليات إغلاق الولايات كإجراء لوقف انتشار الفيروس.

وشدد ترامب، “لا يوجد بلد في العالم تمكن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وفي مجالات أخرى مثل أمريكا”.