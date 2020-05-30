ترامب: أعمال العنف في الولايات منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

(المستقلة)..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن “أعمال العنف في الولايات منظمة وليس لها علاقة بمقتل فلويد”.

كلام ترمب جاء بعدما تظاهر مئات الأشخاص، مساء الجمعة خارج البيت الأبيض، تعبيرًا عن غضبهم بعد مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد الذي ضجت باسمه وسائل التواصل والإعلام في البلاد، خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.

واثناء تجمّعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ”العدالة لجورج فلويد”، هاتفين “لا أستطيع التنفس” وهي العبارة الشهيرة التي نطق بها فلويد بينما كان ملقى على الأرض أثناء توقيفه، كما حملوا شعارات بينها “حياة السود مهمّة”.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بانطلاق تظاهرات في نيويورك وواشنطن ومينيابوليس المدينة التي لاقى فيها فلويد حتفه.

كما أشارت شبكة سي أن أن إلى “دخول بعض المحتجين مبنى وزارة الخزانة في العاصمة واشنطن”.

في حين أفادت فوكس نيوز بـ”أعمال سلب وتكسير وشغب في منيابوليس، وسط غياب لرجال الشرطة”.

وفي نيويورك، تجمّع نحو ألف متظاهر للتنديد بما حصل لفلويد على أيدي الشرطة، بينما تمّ إغلاق طريق سريع في دنفر.

المصدر: الحدث.نت