ترامب: أجريت فحص كورونا وأنتظر النتيجة

المستقلة /أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه ينتظر النتائج.

وردا على سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن المخاوف بشأن إصابته بالفيروس عقب لقاء جمعه بمسؤولين برازيليين ثبتت إصابتهم، أجاب ترامب “أجريت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس وأنتظر النتائج”.

وأضاف ترامب أن “فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره”.

وأشار إلى أن “أمريكا خصصت نحو 4 مليارات دولار لمواجهة الفيروس”.

وأعلن أن “الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا”.

وأوضح ترامب أن “فحص فيروس كورونا للأمريكيين مجاني”.