ترافولتا يعلن وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون

(المستقلة)..أعلن الممثل الأمريكي الشهير جون ترافولتا اليوم الاثنين وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون (57 عاماً) بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وقال ترافولتا في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع مرض سرطان الثدي”.

وأضاف “لقد كافحت بشجاعة، يحيطها حب ودعم الكثيرين”.

وتابع “أسرتي وأنا ممتنون للأطباء والممرضين في جميع المراكز الطبية التي تعاملنا معها، كما أعرب عن امتناني لأصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها”.

يشار إلى أن كيلي تزوجت جون عام 1991، وأنجبا إيلا، 20 عاماً، وبنجامين، 9 أعوام، وجيت الذي توفى عن عمر يناهز 16 عاماً في عام 2009.