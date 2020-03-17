“تراتيل طائر الماء” اختزال المعنى برماد الحروب

(المستقلة)/حيدر الحجاج/..صدر حديثا عن دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد المجموعة الشعرية الاولى ( تراتيل طائر الماء) للشاعر باسم قاسم خنجر من القطع المتوسط ضمت بين ثناياها اثنين وخمسين نصا شعريا .

توزعت النصوص الشعرية بين استلهام الواقع اليومي ومجرات الذات التي توكأت تارة على ايقاع الحرية وثمنها المسلوب استدراكا لرماد انتجته خزينة الحروب المتوالية وتارة اخرى على مضامين شاسعة لذات الانثى وطياتها التي تناغمت في ابجديات الخنجر وكأنها

الحجر الذي يستدل به لضآلته الضائعة بين مجرات الخوف والتجهيل ، لقد اعتمد الخنجر في مجموعته الشعرية على التكثيف اللغوي مانحا قصائده تراتبية عالية من حيث الوصف الشعري الكامن في ذاته التي استنطقت بوحه المؤجل واختزال المعنى معتمدا على دلالات شاخصة عبر ثلاث عقود مرت في حياة الشاعر ،

كما اعتمد الخنجر على تماسك الصورة الشعرية بأسلوب مغاير وانماط مختلفة تسلسلت عبر احداث ومكونات يومية استوحاها في نصوص شعرية خرجت في منولوج متناسق يحاكي ويستنطق الذات المجهولة التي استفردت بها الحروب والنكسات لواقعنا المرير ،

رغم رهافة الحس التي تمتع بها الشاعر في تراتيله المائية واستخدامه للمفردة التي تتاغم في ايضاح المسكوت عنه حيث اوجزت مناخات عديدة مر بها الخنجر عبر رهانات اثقلت كاهله ليبوح بها عبر نصوص الايجاز والتكثيف اللغوي الراهن لقصيدة النثر المعاصرة ،

ان مخيال الشاعر حل صادما في توظيفاته اليومية صادحا بحرية انثاه التي اوغلت في سطور قصائده وكأنها المجرة الاولى في حجر قصائده ليعانق بذلك البون الشاسع الذي كونته تراتبية القبيلة ويفك اسرار تأزمها الموغل منذ القدم ،

و اعتمد الشاعر العنوان المكثف لقصائد مجموعته وكأنه يريد ايحال القارى الى الغوص في عمق النص لايجاد المعنى من خلال استنطاق النص وتجريده وتحليله عبر مخيال واسع ومترف بمكنون ووحدة النص التي لا تقبل الحياد البته،

لقد تفرد الخنجر صادحا بحنجرته لتمزيق تلك الطبقية الشمولية التي عانى منها الشرقيون ليعلو بملائكية تراتيله وهو يشدو لحرية اوسع نطاقا عسى ان يجد ضالته المنشودة وسط زحام اتعب مخيلته وافنى حياته التي تناشد العبث والتأويل لأعادة الواقع المأزوم وتحويله الى فردوس متناهي الاطراف يسكن مخيلة الشاعر ليستدرك بذلك فحوى دلالاته وارهاصاته الشعرية التي كون بها تراتيل طائر الماء.