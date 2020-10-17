تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة /- شهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تذبذبا واضحا هذا اليوم بعد ورد معلومات كان قد صرح بها احد مستشاري رئيس حكومة مصطفى الكاظمي ، تفيد بتوجه وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي الى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليكون بسعر 1500 دينار لكل دولار امريكي .

وبلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم في بغداد – بورصة الكفاح ما يلي :

126,250 لكل 100 دولار امريكي

اما السعر في الصيرفات { تقريبي }

125,750 لكل 100 دولار امريكي

126,750 لكل 100 دولار امريكي.

وكانت الاسعار عند الصباح قد سجلت في بورصة الكفاح 125.600 دينار مقابل 100 دولار امريكي، أي 125 ألفاً و600 دينار مقابل المائة دولار.

وسعر البيع في محال الصيرفة 126.000 دينار لكل 100 دولار والشراء 125.000 دينار لكل 100 دولار.