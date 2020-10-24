تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
سعر صرف الدولار مقابل الدينار
المستقلة /- سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تذبذبا واضحا في الأسواق المحلية لهذا اليوم السبت .
حيث سجل سعر صرف الدولار في العاصمة بغداد – السعر في بورصة الكفاح 124,800والسعر في باقي الصيرفات يكون ( تقريبي )
شراء 124,250مقابل مائة دولار ،وسعر بيع 125,500 مقابل مائة دولار .
اما في النجف 125,000الف دينار مقابل مائة دولار .
وفي البصرة 125,000مقابل مائة دولار .
والموصل125,000مقابل مائة دولار .
والسليمانية125,000مقابل مائة دولار .
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