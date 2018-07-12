تدشين المكتبة الرقمية العربية الصينية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قام سعادة وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجيةالصيني بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العاملجامعة الدول العربية بتدشين “المكتبة الرقمية العربيةالصينية” على شبكة الإنترنت للجمهور العام يوم الثلاثاءالموافق 10/7/2018 أثناء الجلسة الختامية للاجتماعالوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني الذيسينعقد بمقر قصر … .

يأتي مشروع “المكتبة الرقمية العربية الصينية” فيإطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصينيالذي تضمن في فقراته “تعزيز التعاون في مجال المكتباتوالمعلومات” من خلال إنشاء آلية دائمة لتعزيز التعاون بينالصين والدول العربية في مجال المكتبات والمعلومات.

وانطلاقاً من أن إعلان بيجين الذي صدر في الخامسمن يونيو 2014 دشن مرحلة جديدة من علاقات التعاونالاستراتيجي القائمة على “التعاون الشامل والتنميةالمشتركة“، واعتمد الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاونالعربي الصيني خلال الفترة 2014-2024، وحيث أنمؤسسات المكتبات الوطنية والعامة المركزية والجامعية وغيرهاتُشكل مصدراً هاماً من مصادر التاريخ ومقياس لتحضرالأمم والشعوب، قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةومكتبة الصين الوطنية بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجالالمكتبات والمعلومات والحفاظ على الوثائق.

وفي هذا السياق، قاما الجانبان العربي والصينيبوالاتفاق على إقامة مشاريع توأمة بين المكتبات العربيةونظيراتها الصينية في إطار الشراكة الإقليمية المؤسسية بمايخدم مصالح المكتبات الشريكة والعمل على إطلاق بوابةإلكترونية لمكتبة رقمية عربية صينية تتيح مصادر معلوماتتاريخية وثقافية عن الحضارتين العربية والصينية باختلافأوعية المعلومات وأشكالها مما يخدم إقامة مشروعات التوأمةالمنشودة بغرض تسهيل استرجاع المعلومات في مجالاتالتاريخ والثقافة للطلبة والدارسين الصينيين باللغة العربيةوالباحثين الصينيين المهتمين بالقضايا العربية وكذلك للباحثالعربي المهتم بالشأن الصيني.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين العربي والصيني قامابتصميم المكتبة الرقمية العربية الصينية بأحدث التقنياتالمستخدمة في مجال تصميم وبناء المواقع الإلكترونية معالتركيز على عدة نقاط هامة من بينها: سهولة الاستخدام، وجودة مصادر المعلومات، وقابلية التوسع المستقبلي فيمحتوى المكتبة الرقمية، وقابلية التبادل والمشاركة لمصادرالمعلومات من مكتبات عربية أعضاء في المكتبة الرقمية وكذلكنظيراتها الصينية.

هذا، وقد أجتمعت اللجنة المشتركة القائمة على مشروع“المكتبة الرقمية العربية الصينية” المٌشكلة من الأمانة العامةلجامعة الدول العربية (الجانب العربي) ومكتبة الملكعبدالعزيز العامة بالمملكة العربية السعودية (الشريك المنفذوالمستضيف للصفحة العربية من المشروع) ومكتبة الصينالوطنية (الجانب الصيني)، يوم الأثنين الموافق 9 يوليو2018 بمقر مكتبة الصين الوطنية للاتفاق على السياسةالاسترشادية للمكتبة الرقمية العربية الصينية في مرحلة مابعد التدشين عملاً على حفاظ الحقوق الملكية للمحتوى المتاحعلى المكتبة الرقمية العربية الصينية التي تم اطلاقها علىشبكة الانترنت تحت نطاق www.ca-dlib.org .