تدريسي في طب المستنصرية:قلة شرب الماء يساعد على التهاب المثانة والمسالك البولية

(المستقلة)/ شريف هاشم/..قال عضو الهيئة التدريسية في طب المستنصرية ،واخصائي الجراحة البولية الأستاذ الدكتور عصام سلمان العزاوي أن التهاب المثانة والمسالك البولية من الأمراض الشائعة و يحدث بسبب نمو جرثومي مرضي في بطانة المثانة والمسالك البولية .

واوضح العزاوي ان من أعراض هذا المرض حدوث حرقة في الادرار وأحياناً صعوبة وألم عند التبول وآلام فوق المثانة (أسفل البطن) ، وخروج إدرار غامق اللون وأحياناً تبول دموي مع ارتفاع في درجة الحرارة ، وهو يصيب الإناث والذكور ومن كافة الأعمار .

وأضاف : تكون هذه الالتهابات عادة على نوعين النوع البسيط أو النوع المعقد والمتكرر، ومن العوامل المساعدة على حدوث وتكرار المسالك البولية هو قلة شرب الماء وانتاج ادرار مركز ، ووجود صعوبات في التبول وتفريغ المثانة وضعف المناعة بسبب أمراض مختلفة كداء السكر وفقر الدم وقصور عمل الكلى ، الإمساك ، وجود أجسام غريبة داخل الجهاز البولي وأجهزة أخرى في الجسم والأمعاء .

وعن كيفية تشخيص وعلاج التهابات المسالك البولية قال العزاوي : تشخص التهابات المسالك البولية عادة من الأعراض السريرية وباجراء تحليل الادرار ، وتعالج البسيطة منها بتناول المضادات الحيوية ، أما الالتهابات المتكررة فتحتاج إلى فحوصات أخرى وإلى استشارة طبيب المسالك البولية الاختصاصي.

واشار الى انه للوقاية من هذه الالتهابات ينصح عادة بالاكثار من شرب الماء والسوائل وخاصة في فصل الصيف ، والاكثار من تناول الحمضيات ، ومن العادات الصحية المفيدة أيضاً هو تجنب الإمساك وضرورة تفريغ المثانة في التوقيتات المناسبة وبدون تأخير ومعالجة الأمراض المزمنة ذات العلاقة كدواء السكر ، وفقر الدم والقصور الكلوي وأمراض البروستات ، ومحاولة التخلص من حصوات الكلى والمسالك البولية وتجنب استخدام صوندات القسطرة لفترات طويلة .