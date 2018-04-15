تدريسي في جامعة ميسان يصدر 3 كتب عن علوم الرياضة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. صَدَرَ للتدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ميسان الدكتور محمد ماجد محمد صالح ثلاث كتاب جديدة في علوم الرياضة

وقال التدريسي محمد صالح،اليوم الاحد لـ(المستقلة) ان الكتاب الاول بعنوان (تطبيقات احصائية في التربية البدنية وعلوم الرياضة) ,اما الكتاب الثاني فصدر تحت عنوان ( 10000مشكله بحثية في التربية البدنية وعلوم الرياضة ) والكتاب الثالث عنوانه (رسائل واطاريح في علوم الرياضة )

واوضح بان كتاب التطبيقات الإحصائية تناول الأساليب الحديثة في الإحصاء المعلمي والاحصاء اللا معلمي و احدث إصدارات تطبيق البرنامج الاحصائي (spss.v.25) من حيث ادخال البيانات وكيفية معالجتها.

واضاف اما كتاب 10000 الاف مشكله بحثية فتناول جميع المشاكل البحثية التي طرحت خلال العشرين سنه السابقة وقد تم مراجعتها وجمعها من جميع الدوله العربية وبعض المستوعبات العالمية ,

واشار التدريسي محمد صالح الى ان كتابه الثالث رسائل واطاريح في علوم الرياضة تناول عناوين الرسائل والاطاريح المتعلقة بعلوم الرياضة، التي تطرق لها الباحثون في الوطن العربي وكيفية معالجه هذه الرسائل والاطاريح للموضوعات التي تناولتها.