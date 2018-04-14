تدريب القيادات العمالية للنهوض بالتنظيم النقابي في مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إننا نمر حاليا بمرحلة فارقة في تاريخ العمل النقابي في مصر، سوف يذكرها التاريخ ، مشدداً علي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 ، واللائحة المنظمة له ، علي جميع المستويات النقابية ، سواء اللجان أو النقابات العامة أو الاتحاد العام ، وتوفيق الأوضاع لكافة التنظيمات النقابية في مصر خلال الفترة التي قررتها اللائحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد، وبحضور كل من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم أمين صندوق الاتحاد، وعبد الفتاح إبراهيم ، وعبد المنعم الجمل، وخالد عيش، وعماد حمدى، وحسام مصطفى نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة للبناء والاخشاب، لبحث بعض الشكاوى المتعلقة بتوفيق الأوضاع الخاصة باللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

ورد الوزير علي جميع الاستفسارات من القيادات العمالية ، مشيرا إلي أنه على من يرغب في تمثيل العمال أن يعمل على استيفاء جميع الأوراق وتوفيق أوضاعه طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، منوها إلي أن الوزارة لديها 28 غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم بشكل مستمر لحل الشكاوى التي ترد إليها ودراسة الأوراق التي تقدم من الجميع والرد عليها، مشددا أن الوزارة تقف موقفا حياديا مع كافة الأطراف حتى تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية.

وأكد “سعفان” أن البيانات التي تقدم إلى الجهة الإدارية لابد أن تتوافق مع القانون واللائحة، مشددا علي أنه سيتم استبعاد أى بيانات غير سليمة أو غير مكتملة، قائلا: إن الانتخابات العمالية سوف تجري بشفافية كامله مما يسهم في استقرار المناخ النقابي، فضلا عن الخروج بتنظيم نقابي منتخب من القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة علي مستوي كافة المحافظات، مما يفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن .

وأكد الوزير أنه حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري، وأنه علي استعداد لتقديم كل الدعم له خلال هذه المرحلة لتسهيل كافة الإجراءات علي كافة المستويات النقابية العمالية .

وكشف “سعفان” أنه بعد إجراء الانتخابات النقابية سيتم تدريب القيادات العمالية التى سوف تفرزها هذه الانتخابات فى مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر.

وشدد على دور النقابات العمالية فى دفع العمال لريادة مرحلة النهوض الاقتصادى والاجتماعى الذى لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل .