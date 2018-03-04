تداول 14 مليار سهم في سوق الاوراق المالية الاسبوع الماضي

(المستقلة)..سجل سوق العراق للاوراق المالية تداول اكثر من 14 مليار سهم وبقيمة تجاوزت الـ 11 مليار دينارخلال تداوله للاسبوع الماضي مرتفعا بنسبة ملحوظة قياسا بالاسبوع الذي قبله

وقال المدير التفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان ان سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في الاول من اذار الحالي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي و(4) جلسات في السوق الثاني في الزمن الاعتيادي، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (101) شركة مساهمة ، منها (55) شركة مدرجة في السوق النظامي و(46) شركة مدرجة في السوق الثاني عازيا زيادة عدد الشركات في السوق الثاني الى لنقل تسجيل وتداول اسهم عدد من الشركات المساهمة من السوق النظامي الى السوق الثاني.

وبين عبد السلام انه بلغ عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي (14,087) مليار سهم مقابل (13,895) مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة (1.38%)، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي (11,834) مليار دينار مقابل (10,683) مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة (10.77%).

واضاف بالمقابل كان هنالك انخفاض في مؤشر السوق ISX60 حيث اقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ (633.99) نقطة ومنخفضا بنسبة (1.10%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (641.05) نقطة.