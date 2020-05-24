تخلى عن ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات!

(المستقلة)..كشف مدافع ساو باولو البرازيلي فلافيو دونيزيتي أنه “تخلى عن ميداليته الذهبية لكأس العالم للأندية عام 2005 التي أحرزها بالفوز مع فريقه على حساب ليفربول من أجل شراء الكوكايين”.

وقال دونيزيتي، في تصريحات لصحيفة “غلوبوسبورت” البرازيلية: “بعت ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات، لقد حصلت على 7 آلاف ريال برازيلي مقابلا لها (ما يعادل 3,5 ألف دولار)”.

وتابع: “حينما حصلت على الأموال صرفتها على الكوكايين، فبعد يومين فقط دفعت ألف ريال على المخدرات، وكلما امتلكت أموالا أكثر كلما اشتريت أكثر”.

وشرح اللاعب أنه “أصبح مدمنا للمواد المخدرة مما جعله يخسر كل شيء بما في ذلك مركزه في الفريق وأمواله، إلا أن زوجته وبناته وقفوا بجواره ولا يزال يعيش معهم حتى اللحظة”.

وختم: “المخدرات والكحول جعلوني ازداد وزنا ولهذا لم استمر في كرة القدم، لكنني قررت العودة بعد سنوات وحلمي استكمال مسيرتي الكروية والتخلص من الكوكايين، المخدرات دمرت حياتي وهي ندمي الأكبر”.

المصدر: روسيا اليوم