تخلصي من وزنك الزائد بدون حرمان

المستقلة /اقترب الصيف وتشعرين باكتساب المزيد من الكيلوجرامات طول الشتاء يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون فى 5 أيام فقط.. إليك خطة الريجيم :

وجبة الفطور يوميًا:

 

كوب عصير جريب فروت

 

بعد ساعة بيضة مسلوقة

 

اليوم الأول:

 

الغداء: علبة تونه + قطعة جبن قريش

 

العشاء: طبق سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى

 

اليوم الثاني:

 

الغداء: طبق شوربه لحم بدون دسم + ربع فرخة مشويه

 

العشاء:

 

اليوم الثالث:

 

الغداء: ربع فرخة مشويه + طبق شوربة كرنب حارقه للدهون

 

العشاء: كوب زبادى

 

اليوم الرابع:

 

الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى

 

العشاء: ثمرتان من الفاكهة

 

اليوم الخامس:

 

الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء

 

العشاء: بيضة مسلوقة

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