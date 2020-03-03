تخفيض تواجد الموظفين في الدوائر  الحكومية بكربلاء الى 50%

(المستقلة)/علي النصرالله/ .. قررت خلية الازمة الخاصة بالتصدي لمرض كورونا والتي يرأسها محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، تخفيض تواجد الموظفين في الدوائر الحكومة الى 50 بالمائة ، وأكدت يستثنى من القرار مدراء الدوائر .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة) عقب اجتماع الخلية ، إن “القرار يستثنى منه مدراء الدوائر والمعاونين ومدراء الاقسام والكوادر الفنية والهندسية العاملة في ميادين العمل “.

وأضاف كما “تم توجيه دوائر الضريبة والتقاعد والتسجيل العقاري بان تكون مراجعة المواطنين على اساس الوحدات الادارية لتقليل اعداد المراجعين “.

واشار الى إن “خلية الازمة أوصت بضرورة تعقيم الدوائر قبل ونهاية الدوام ، كذلك عدم السفر الى خارج المحافظة الا للضرورة القصوى ، فضلا عن غلق كافة اماكن التجمعات “.

وذكر إن “تلك الاجراءات جاءت من أجل إبعاد المحافظة وأهلها من مرض فايروس كورونا “، مؤكدا “المحافظة خالية من إي إصابة “.