تخصيص 5  مليارات دينار كوجبة ثانية من المستحقات المالية لمزارعي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. خصصت الشركة العامة لتجارة الحبوب ، مبلغ  ( 5 ) مليارات دينار  الى  أدارة سايلو كربلاء كمستحقات مالية لمزارعي الحنطة في المحافظة  لهذا العام .

وقال قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “الشركة خصصت ( 5 ) مليارات دينار ، تسلمت كربلاء ( 3 ) مليارات دينار كمستحقات مالية لمزارعي تسويق الحنطة لهذا العام ومنها مزارعي القضاء “.

وأوضح  إن “المبلغ المخصص تم تحويله الى مصرف الرافدين في المحافظة ، وسيتم إكمال المبلغ المتبقي الأسبوع المقبل “.

وأضاف  على ” المزارعين  أصحاب التسلسلات لغاية ( 356 ) مراجعة إدارة السايلو لغرض اكمال الصكوك الخاصة بهم الاحد المقبل “.

يذكر إن ” سايلو كربلاء أستلم من المزارعين ما مجموعه  ( 66) ألف طن من محصول الحنطة بدرجاته الثلاثة لهذا العام  “.

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