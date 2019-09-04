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تخصيص 240 مليون دينار لــ ( 12 ) ناديا رياضيا في كربلاء

04/09/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / … خصص مجلس محافظة كربلاء ، اليوم الأربعاء، مبلغ ( 240 ) مليون دينار لــــ ( 12 ) ناديا رياضيا  في عموم المحافظة كدعم مالي على أن يستلم كل نادي مبلغ ( 20 ) مليون دينار .

وقال رئيس المجلس علي المالكي لـــ ( المستقلة ) إن “مجلس كربلاء صوت بالأغلبية المطلقة  على تخصيص مبلغ ( 240 ) مليون دينار لـــ ( 12 ) نادي رياضي كدعم مالي “.

وأضاف إن “الأندية المشمولة  بمبلغ ( 20 ) مليون دينار ضمت نادي  ، الجماهير ، الهندية ، الغاضرية ، الخيرات ، عين التمر ، الحسينية ، الحر ، العراق ، امام المتقين ، شباب الحسين ، الروضتين ، الغدير “، على أن تكون “الاولوية للأندية التي لها مشاركات محلية  ، أو عربية “.

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