تخصيص 240 مليون دينار لــ ( 12 ) ناديا رياضيا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … خصص مجلس محافظة كربلاء ، اليوم الأربعاء، مبلغ ( 240 ) مليون دينار لــــ ( 12 ) ناديا رياضيا في عموم المحافظة كدعم مالي على أن يستلم كل نادي مبلغ ( 20 ) مليون دينار .

وقال رئيس المجلس علي المالكي لـــ ( المستقلة ) إن “مجلس كربلاء صوت بالأغلبية المطلقة على تخصيص مبلغ ( 240 ) مليون دينار لـــ ( 12 ) نادي رياضي كدعم مالي “.

وأضاف إن “الأندية المشمولة بمبلغ ( 20 ) مليون دينار ضمت نادي ، الجماهير ، الهندية ، الغاضرية ، الخيرات ، عين التمر ، الحسينية ، الحر ، العراق ، امام المتقين ، شباب الحسين ، الروضتين ، الغدير “، على أن تكون “الاولوية للأندية التي لها مشاركات محلية ، أو عربية “.