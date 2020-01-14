تخصيص 100 الف خط  من خدمات الكيبل الضوئي لمركز محافظة كربلاء

(المستقلة)/علي النصرالله/.. بعد إن حصلت موافقة وزير الاتصالات نعيم الربيعي على أضافة 300 الف خط من الكيبل الضوئي ( FTTH) الى محافظة كربلاء ، خصصت مديرية اتصالات محافظة كربلاء ، مساء الثلاثاء، 100 الف خط لمركز المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه أكد لدى لقائه مع مدير اتصالات كربلاء “أهمية البدء بمشروع الكيبل الضوئي وتخصيص 100 الف خط من الكيبل الضوئي والذي يقدم خدمات الاتصال والانترنيت وباقي الخدمات المرتبطة بالكيبل الضوئي لمركز المدينة “.

يذكر إن وزير الاتصالات نعيم الربيعي أفتتح مشروع (FTTH) في بداية شهر أيلول عام 2019 واطلاق ٥ الاف خط من الكيبل الضوئي الى الخدمة وتتوزع هذه الخدمة في أربعة احياء بمحافظة كربلاء كمرحلة أولى “.