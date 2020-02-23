تخصيص قطع اراضي سكنية لشريحة المهندسين في كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عن تخصيص قطع اراضي سكنية توزع على شريحة المهندسين في المحافظة الايام المقبلة.

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وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب لقائه بعدد من المهندسين من ابناء المحافظة ، إن “الحكومة المحلية قد عينت المئات من المهندسين في مصفى كربلاء النفطي، وعلى ملاك الوزارة ، او العمل مع الشركة المنفذة للمشروع ، وكذلك  ملاك وزارة الدفاع، وباقي الوزارات الاخرى “.

واضاف كما “تحظى شريحة المهندسين الدعم الكامل من قبل الحكومة لاستلام حقوقهم الدستورية ، لا سيما توزيع قطع الاراضي السكنية ، والتي ستوزع قريبا “.

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