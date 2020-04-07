تخصيص قطع أراضي سكنية لـــ 178 صحفي وإعلامي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. خصصت محافظة كربلاء ، 178 قطعة أرض سكنية للصحفيين والاعلاميين في كربلاء ، ضمن قطع الاراضي التي وزعت لمختلف الشرائح من المواطنين كوجبة ثانية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن “المحافظة باشرت بتوزيع قطع اراضي سكنية للمواطنين كوجبة ثانية ، ضمنهم 178 صحفي وإعلامي “.

وأضاف إن “التوزيع على المواطنين والصحفيين ، كان بنظام القرعة العلنية ، وأمام وسائل الاعلام ، و بوجود الاجهزة الرقابية عن ديوان الرقابة المالية ، وممثلين عن هيأة النزاهة “.

وأشار الى إن “الوجبة الاولى التي وزعت سابقا شملت 1400 قطعة أرض سكنية “.