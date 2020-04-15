تخصيص عقار بمنطقة البياع لإنشاء مستشفى لمعالجة مصابي كورونا

( المستقلة)… أعلن وزير المالية فؤاد حسين عن تخصيص عقار بمنطقة البياع في بغداد لانشاء مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن حسين قولهإنه تم “تخصيص عقار بمنطقة البياع لانشاء مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا“.

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول،وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.( النهاية)