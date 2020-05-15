تخصيص أراضي  سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن عضو تحالف الفتح  عن كربلاء النائب حامد الموسوي  ، اليوم الجمعة ، تخصيص أراضي سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه كتابا رسميا الى مديرية بلدية كربلاء ، لجنة تخصيص الاراضي ، مفاده شمول مقاتلي الحشد الشعبي من سكنة المحافظة حصرا “.

واشار الى إن “التخصيص جاء أسوة إقرانهم من القوات الامنية  الذين شملوا بخطة فرز توزيع الاراضي ، كذلك لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا “.

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