تخصيص أراضي  سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن عضو تحالف الفتح عن كربلاء النائب حامد الموسوي ، اليوم الجمعة ، تخصيص أراضي سكنية لمقاتلي الحشد الشعبي في المحافظة “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه كتابا رسميا الى مديرية بلدية كربلاء ، لجنة تخصيص الاراضي ، مفاده شمول مقاتلي الحشد الشعبي من سكنة المحافظة حصرا “.

واشار الى إن “التخصيص جاء أسوة إقرانهم من القوات الامنية الذين شملوا بخطة فرز توزيع الاراضي ، كذلك لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا “.