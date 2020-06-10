تحويل مستشفى الطفل في ميسان الى مركز رئيس للمصابين بكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن البدء باستقبال المرضى المصابين بفيروس الكورونا في مستشفى ميسان للطفل والولادة .

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق تم تحويل مستشفى الطفل والولادة في ميسان الى مركز رئيسي لعلاج الإصابات بفايروس كورونا، مشيرا إلى نقل جميع المرضى الراقدين، والمصابين بالفيروس في مستشفى الصدر العام ووحدات والعزل الاخرى الى المستشفى المذكور .

ودعا المواطنين الالتزام بقرارات خلية الأزمة والارشادات الصحية من أجل أن لا ينتشر الوباء أكثر في المحافظة .