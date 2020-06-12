تحويل مبلغ مليار دينار لمزارعي الحنطة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائمقام قضاء عين التمر( 95 كم غربي كربلاء) رائد المشهداني ، مساء الجمعة ، عن ” تحويل مبلغ مليار دينار الى حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب من وزارة الزراعة ، لغرض توزيع المبالغ الى مزارعي المحافظة لمحصول الحنطة “.

وقال المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) “الاحد المقبل سيتم المباشرة في توزيع الصكوك على المزارعين في المحافظة “.

واضاف إن “الوزارة وعدتنا بإطلاق المبالغ الاخرى قريبا ، لتوزيعها على المستحقين وحسب الاولوية “.

من جانب آخر قال مدير إعلام زراعة كربلاء باهر غالي الجبوري ، إن ” سايلو المحافظة مستمر في استلام محصول الحنطة ،و لجميع الايام من ضمنها يومي الجمعة والسبت ، و الدوام على شكل وجبتين صباحية ومسائية بهدف استلام اكبر كمية من الحنطة من المزارعين “.

الى ذلك قال معاون مدير الزراعة مجيد حميد الخزعلي إن “الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير ارتفعت ، في محافظة كربلاء لتصل الى اكثر من (٦٦ الف ) طن “.