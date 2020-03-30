تحقيق سامراء تصدق اقوال متهمين بالاعتداء على منتسب في خلية الازمة

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية اقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المنتسب (المعتدى عليه) من قبل المتهمين ابلغهم بغلق المقهى العائدة لهم بحسب التعليمات الصادرة من قبل خلية الازمة خشية من تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف المراسل أن ” المتهمين لم يستجيبوا ورفضوا غلق المقهى واستمروا بالعمل،لافتا إلى أن ” المنتسب قام بتبليغهم مرة ثانية الا انهم لم يلتزموا بذلك وقاموا بالاعتداء عليه واصابته اصابات متفرقة مع كسر يده بعد اللحاق به وتتبعه بسيارته نوع سايبا”.