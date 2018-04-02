“تحقيق الكرخ” تصدّق أقوال محتال بجبي أجور الكهرباء

(المستقلة).. صدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات متهم أقدم على جباية أجور الكهرباء من المنازل السكنية عبر ختم مزور.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى أن “متهما اعترف أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف الكرخ بقيامه بتزوير ختم عائد لمديرية توزيع كهرباء الكرخ من أجل الاحتيال واستحصال جباية ديون وأجور الكهرباء بحي حطين في منطقة اليرموك“.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “المتهم اعترف بالاحتيال على مجموعة من البيوت وكسب مبلغ مقداره مليون ونصف المليون عبر مطالبتهم بتسديد الديون التي بذمتهم”، و لفت إلى أن “أقوال المتهم صدقت وفقا لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983“.