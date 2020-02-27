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تحقيق الكرخ تصادق على اعترافات متهم بقتل ضابط في وزارة الداخلية

تحقيق الكرخ تصادق على اعترافات متهم بقتل ضابط في وزارة الداخلية

المستقلة … صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اقوال متهم اقدم على قتل ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم.

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وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء إن ” المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بجريمة قتل (الضابط) بالاتفاق مع احد الاشخاص كون اخيه تم اعتقاله عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة من قبل المجنى عليه”.

وأضاف البيان أن “المحكمة صدقت اقواله وفقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالته الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل”.

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