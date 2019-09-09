تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين ببيع وتوزيع المخدرات

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهما 40 ألف حبة مخدرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “معلومات استخباراتية وردت إلى الجهات المختصة عن قيام شخصين بالمتاجرة بالحبوب المخدرة وتم إلقاء القبض عليهما بعد نصب كمين واعتقالهما بالجرم المشهود”.

وأضاف أن “المتهمين كانا يقومان بعمليات البيع والتوزيع على المتعاطين في العاصمة بغداد مستخدمين دراجة من نوع (ستوتة)”.

من جهة اخرى صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال أربعة متهمين تاجروا بمادة الكرستال في منطقة التاجي.

وذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “متهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان اثنين منهم كانوا يجلبون (مادة الكرستال) المخدرة من محافظة ميسان، فيما كان دور المتهمين الآخرين هو بيعها والمتاجرة بها في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان أن “المتهمين عند القاء القبض عليهم كانت بحوزتهم ٢ كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة”، لافتا إلى أن “تصديق اقوالهم يأتي استنادا لاحكام المادة ٢٨/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والمحكمة بصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”