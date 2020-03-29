تحقيق البصرة تصدق اقوال متهم هدد باطلاق العيارات النارية على مفرزة طبية

(المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق البصرة اقوال متهم هدد مفرزة طبية كانت تروم متابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ومحاولته اطلاق العيارات العيارات النارية اتجاهم.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن ” المتهم هدد المفرزة الطبية باطلاق العيارات النارية عليهم في حال عودتهم الى داره مرة ثانية لمتابعة زوجته كونها تماثلت للشفاء ولا يوجد اي مبرر لزيارتها من قبل المفارز الطبية بحسب اقواله”.

وأضاف أن ” المتهم القي القبض عليه بعد هروبه من داره الى البيت المجاور له بأوامر مباشرة من قبل قاضي التحقيق المختص”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو يبين قيام المتهم بتهديد المفرزة الطبية باطلاق النار عليهم.